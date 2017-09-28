На Тернопільщині в Коцюбинській ОТГ відкрили пожежні частину (фото)

На Тернопільщині в Коцюбинській ОТГ відкрили пожежні частину.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяв голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

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«Такі кроки в умовах децентралізації, коли повноваження передаються на місця, є особливо важливими. Те, що громада тепер має свою пожежну станцію та пожежну команду, яка обслуговуватиме три села – Коцюбинці, Жабинці і Чагарі, дозволить оперативно реагувати на виклики та небезпечні події», – сказав Барна.

Він зазначив, це вже третя станція, яку створили в об’єднаній територіальній громаді.

Раніше пожежні частини відкрили у Байковецькій ОТГ Тернопільського району та Озерянській ОТГ Борщівського району.