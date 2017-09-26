Голова Тернопільської ОДА презентує потенціал області на Конгресі ініціатив Східної Європи (фото)

Голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна презентує потенціал області на VІ Конгресі ініціатив Східної Європи, який триває у Любліні (Польща).

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, Конгрес є місцем зустрічі спеціалістів-практиків у сфері транскордонної співпраці, спрямованої на розвиток територій, платформою діалогу для представників культури, освіти, мистецтва, органів державної влади, місцевого самоврядування. Така платформа сприяє реалізації спільних проектів фінансованих із зовнішніх джерел, які теж будуть представлені на Конгресі.

Головною метою участі в VІ Конгресі ініціатив Східної Європи є подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Європою в економічній сфері та презентація економічного потенціалу Тернопільської області й України загалом. Також цьогорічний захід охоплює питання, пов’язані із місцевою демократією, наукою та освітою, мобільністю та моделлю примирення.

У рамках Конгресу запланована участь Степана Барни у панельній дискусії «Децентралізація – як ефективний інструмент покращення ефективності управління».

Також учасники заходу матимуть можливість ознайомитись із новими методами туристичної промоції міст та регіонів, розвитку підприємництва серед молоді та комерціалізації науки.