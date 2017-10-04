У Тернополі нетверезий водій спробував утекти від поліцейських

У Тернополі затримали нетверезого водія, який на своєму авто спробував втекти від поліцейських.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль Audi A100, який порушував ПДР, патрульні помітили на вулиці Степана Будного учора.

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Водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, натомість пришвидшився і почав втікати. Патрульні ввімкнули спецсигнал і почали наздоганяти правопорушника. Невдовзі інспектори заблокували та зупинили автомобіль.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин не заперечував і погодився пройти огляд для визначення ступеня алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Драгер показав 1,56 проміле алкоголю в його крові.

На водія патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 130 (керування у стані сп’яніння), ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку), а також постанову за ч.2 ст. 122 (порушення ПДР) КУпАП.