У Тернополі у нетверезого таксиста патрульні вилучили автомобіль. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, повідомлення про те, що водій таксі, яке рухається вулицею Замковою, перебуває за кермом у нетверезому стані, надійшло охоронцям порядку вночі.

Полісмени почали ретельно обстежувати територію і на вул. За Рудкою помітили описаний автомобіль таксі ВАЗ.

Зупинивши водія, патрульні запропонували йому перевірку на стан алкогольного сп’яніння, оскільки було чутно характерний різкий запах алкоголю. Результат освідування у медичному закладі – 1,53 проміле.

Інспектори склали протокол на водія за керування у стані сп’яніння. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.