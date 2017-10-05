Тернопільщина у 2018 році на ремонт місцевих доріг отримає мінімум 380 млн грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час виїзного засідання колегії облдержадміністрації заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він зазначив, що з 1 січня 2018 року місцеві дороги державного значення переходять у розпорядження обласних державних адміністрацій.

«Нам іде у спадок майже 3тис. 600 км доріг. Відповідно до формули на їх утримання та ремонт передбачається щонайменше 380 млн грн. Це дасть можливість наступного року ефективно спланувати не тільки стратегію обслуговування доріг, а й роботи в напрямку їх ремонту», – сказав Барна.

Принагыдно він закликав голів райадміністрацій уже думати, хто ремонтуватиме дороги в районах.

«Ми не можемо допустити ситуації, що кошти виділені на дороги, а їх нема кому обслуговувати. Це буде питання персональної відповідальності і голів адміністрацій, і профільних керівників. Ми відкриті до співпраці з іноземними компаніями, які будуть брати підряди щодо ремонту та будівництва доріг в області. Для мене визначальні лише три критерії – реєстрація в Тернопільській області, створення робочих місць, сплата податків та якість виконання робіт. Сьогодні є серйозна перспектива зробити капітальний ремонт доріг краю. Тому головам адміністрацій окреме доручення – відпрацювати передачу доріг місцевого значення на баланс обласній адміністрації та розробити стратегію ремонту та утримання доріг, починаючи з 1 січня 2018 року. А також залучити максимальну кількість підрядників для того, щоб реалізувати стратегію капітального ремонту місцевих доріг в області», – озвучив свою позицію голова ТОДА.

Водночас він наголосив, що будівництво основних магістралей теж залишається пріоритетним.

«Мені відрадно сьогодні сказати, що на дорозі М-19 Тернопіль – Дубно вже зроблено ділянку протяжністю 31 км. Також залишається пріоритетним будівництво дороги Н-02 Тернопіль–Львів. Відповідно до постанови КМУ на цю дорогу виділено 302 млн грн. Я сподіваюся, що до кінця жовтня ми матимемо успішну реалізацію проекту і з’єднаємо Тернопіль із західним кордоном та Львівською областю», – поділився планами Барна.