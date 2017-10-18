На Тернопільщині суд повернув в державну власність землю вартістю 152 млн грн
10:37, 18 жовтня 2017Тернопіль
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Дана земельна ділянка використовувалася господарським товариством «Юстрім» у промислових цілях.
Фото УНІАН
На Тернопільщині суд повернув в державну власність землю вартістю 152 млн грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокуратури Тернопільської області в інтересах держави про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 83,49 га, що знаходилась на території колишнього цукрового заводу.
Дана земельна ділянка використовувалася господарським товариством «Юстрім» у промислових цілях.
Підставою для втручання прокуратури стали систематична несплата орендарем плати за користування землею та невиконання умов договору.
Рішення суду виконано.
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