На Тернопільщині суд повернув в державну власність землю вартістю 152 млн грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокуратури Тернопільської області в інтересах держави про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 83,49 га, що знаходилась на території колишнього цукрового заводу.

Дана земельна ділянка використовувалася господарським товариством «Юстрім» у промислових цілях.

Підставою для втручання прокуратури стали систематична несплата орендарем плати за користування землею та невиконання умов договору.

Рішення суду виконано.