У Тернополі сьогодні розпочинається опалювальний сезон
11:46, 23 жовтня 2017Тернопіль
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Згідно розпорядження, тепло у житлові будинки міста мали подати вже о 6 год ранку.
В українських містах починають включати опалення / фото santex-nk.ru
З 23 жовтня у Тернополі розпочинається новий опалювальний сезон. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.
Згідно розпорядження, тепло у житлові будинки міста мали подати вже о 6 год ранку.
В мерії стверджують, що працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» працювали у ці вихідні, щоб забезпечити вчасно запуск котелень та теплопостачання житлових будинків міста».
Водночас жителів міста закликали у випадку будь-яких проблем з опаленням звертатися на гарячу телефонну лінію 15-80 або до обслуговуючого підприємства.
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