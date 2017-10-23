У Тернополі сьогодні розпочинається опалювальний сезон

11:46, 23 жовтня 2017
Тернопіль
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Згідно розпорядження, тепло у житлові будинки міста мали подати вже о 6 год ранку.

В українських містах починають включати опалення / фото santex-nk.ru

З 23 жовтня у Тернополі розпочинається новий опалювальний сезон. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Згідно розпорядження, тепло у житлові будинки міста мали подати вже о 6 год ранку.

В мерії стверджують, що працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» працювали у ці вихідні, щоб забезпечити вчасно запуск котелень та теплопостачання житлових будинків міста».

Водночас жителів міста закликали у випадку будь-яких проблем з опаленням звертатися на гарячу телефонну лінію 15-80 або до обслуговуючого підприємства.

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Теги: #опалювальний сезон#новини Тернопільщини