У Тернополі сьогодні розпочинається опалювальний сезон

З 23 жовтня у Тернополі розпочинається новий опалювальний сезон. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Згідно розпорядження, тепло у житлові будинки міста мали подати вже о 6 год ранку.

В мерії стверджують, що працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» працювали у ці вихідні, щоб забезпечити вчасно запуск котелень та теплопостачання житлових будинків міста».

Водночас жителів міста закликали у випадку будь-яких проблем з опаленням звертатися на гарячу телефонну лінію 15-80 або до обслуговуючого підприємства.