На Тернопільщині зафіксовано спалах АЧС. Як повідомили УНІАН в Держпродспоживслужбі Тернопільської області, 20 жовтня завідувач Бариської дільниці ветеринарної медицини повідомив, що у жительки с. Бариш Бучацького району загинула свиня.

Хвороба тварини проявлялася підвищеною температурою тіла 42 С, пригніченим станом, відмовою від корму. При розслідуванні даного випадку встановлено, що в господарстві утримувалося двоє свиней. В обох тварин відмічалися крововиливи на шкірі живота, стегон, посиніння вух.

Про даний випадок було повідомлено Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

21 жовтня живу тварину піддали евтаназії та провели паталого-анатомічний розтин обох трупів.

Спецiалiстами ветеринарної медицини Бучацького району було відібрано матеріал та направлено в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДIЛДВСЕ) м. Київ. Трупи утилізовані методом спалювання, місце ростину піддане дезінфекції.

Лабораторними дослідженнями в ДНДIЛДВСЕ встановлено діагноз – африканська чума свиней.

У зв'язку з виникненням захворювання свиней на африканську чуму свиней та з метою ліквідації спалаху АЧС i недопущення розповсюдження захворювання, Державна надзвичайна протиепiзоотична комісія при Бучацькій РДА вирішила визнати вогнищем спалаху садибу у с. Бариш, де загинули свині та оголосити дану територію неблагополучним пунктом щодо африканської чуми свиней і встановити карантин на 40 діб.

Встановлено зону нагляду радiусом 10 км від села Бариш.