Відділення ФДМ в Тернопільській області виставляє на аукціон адмінбудинок площею 744,4 кв м у Тернополі
Початкова ціна об’єкта – 2,67 млн грн (вартість адмінбудинку – 2,49 млн грн, вартість земельної ділянки – 0,18 млн грн).
Регіональне відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області виставляє на аукціон адмінбудинок площею 744,4 кв м. Як повідомили УНІАН в прес-службі регіонального відділення ФДМ в Тернопільській області, об’єкт розташований у Тернополі на вул. Глибокій, продається він разом із земельною ділянкою.
Адмінбудинок складається з цокольного поверху виробничо-складського призначення та 1-го і 2-го поверхів адмінпризначення.
Має окремий вхід на цокольний поверх з прибудинкової території на рівні поверхні землі та окремі входи на 1-й та 2-й поверхи на рівні поверхні землі.
У будівлі наявні комунікації, які частково демонтовані. Площа земельної ділянки – 0,0488 га, знаходиться в зоні житлової та промислової забудови м. Тернополя в серединній його частині.
Початкова ціна об’єкта – 2,67 млн грн (вартість адмінбудинку – 2,49 млн грн, вартість земельної ділянки – 0,18 млн грн).
Кінцевий термін прийняття заяв – 20 листопада 2017 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.com.ua) об 11.00 24 листопада 2017 року.
Детальна інформація – в РВ по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11), тел. (0352) 25-04-87.