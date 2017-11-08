У Тернополі оштрафували продавця за продаж алкоголю неповнолітньому. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 16 години екіпаж патрульних під час спільного відпрацювання з працівниками муніципальної поліції помітив неповнолітню особу, яка вийшла з магазину та тримала в руках пляшку алкоголю.

Патрульні зупинилися та підійшли до хлопця. Він дійсно виявився неповнолітнім. Працівником ювенальної превенції відібрано пояснення у нього.

Патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями і тютюновими виробами). Дана стаття тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.