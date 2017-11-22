У Тернополі поліцейські знайшли автомобіль, водій якого спричинив ДТП і втік з місця події
11:45, 22 листопада 2017Тернопіль
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Автомобіль був припаркований на зупинці громадського транспорту і перешкоджав руху іншим транспортним засобам. Водія на місці не було.
У Тернополі поліцейські знайшли автомобіль, водій якого спричинив ДТП і втік з місця події. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП сталася на вул. Карпенка.
Очевидці розповіли, що водій «Москвича», який є винуватцем зіткнення з автомобілем Volkswagen, втік.
Інспектори оперативно розшукувати даний транспортний засіб на вул. Микулинецькій. Автомобіль був припаркований на зупинці громадського транспорту і перешкоджав руху іншим транспортним засобам. Водія на місці не було.
Авто патрульні евакуювали на арештмайданчик.
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