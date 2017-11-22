У Тернополі поліцейські знайшли автомобіль, водій якого спричинив ДТП і втік з місця події. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП сталася на вул. Карпенка.

Очевидці розповіли, що водій «Москвича», який є винуватцем зіткнення з автомобілем Volkswagen, втік.

Інспектори оперативно розшукувати даний транспортний засіб на вул. Микулинецькій. Автомобіль був припаркований на зупинці громадського транспорту і перешкоджав руху іншим транспортним засобам. Водія на місці не було.

Авто патрульні евакуювали на арештмайданчик.