ФГ "Гадз" розпочало експорт саджанців фруктових дерев

Фермерське господарство «Гадз» розпочало експорт саджанців фруктових дерев. Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, до Голландії відправлено перші саджанці в рамках багаторічного контракту із господарством голландського садовода Лучіано Шрама.

За умовами контракту, перша партія саджанців складатиме 100 тис. дерев, а загальне число експорту – 300 тис. дерев. До голландського господарства експортуватимуться яблуні (Гала, Голден Делішес), груша (Конференція), черешня (Бігаро Бурлат).

«Минулого тижня ми відправили до Голландії першу машину саджанців, а загалом відправлятимемо саджанці до цієї країни щотижня. Поки що експортуємо лиши три види саджанців, проте поступово будемо розширювати асортимент. Основна мета експорту саджанців – показати світу, що Україна є конкурентоспроможною країною, яка може вирощувати для експорту якісний та здоровий безвірусний матеріал, за рахунок чого залучати інвестиції до країни», – зазначив директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник.

Він додав, що голландське господарство Лучіано Шрама – перше, із яким ФГ «ГАДЗ» експортну угоду на поставку саджанців. Наразі підприємство налагоджує співпрацю з Норвегією, Грузією, Казахстаном, Німеччиною, Францією.