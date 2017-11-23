Тернопільщину завтра з робочим візитом відвідає перший віце-прем’єр-міністр України

Тернопільську область 24 листопада 2017 року з робочим візитом відвідає Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в рамках візиту він огляне стан виконаних у 2017 році робіт на автомобільних дорогах загального користування Тернопільської області: М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече (Тернопіль–Дубно) та М-09 (Тернопіль–Львів.

Після цього Кубів відвідає с. Дзвиняч Заліщицького району, де будується комплекс зберігання зерна, а також візьме участь у запуску першої черги елеватора потужністю 30 тис. т.