У Тернополі на базі ПТУ№4 відкрили сучасну лабораторію для навчання малярів. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, навчально-практичний центр вдалося відкрити на умовах співфінансування, за рахунок коштів компанії «Sniezka» та навчального закладу.

Зокрема, облаштовано кабінет для теоретичної підготовки з використання матеріалів «Sniezkа», навчальну майстерню, а також кабінет і навчальну майстерню для використання лакофарбових матеріалів фірми даної фірми.

«Сьогодні ми стикнулися з проблемою, коли відкриваються підприємства, але немає фахівців, які б на них працювали. Саме тому ми працюємо над тим, щоб зробити професійно-технічну освіту сучасною та адаптованою до потреб і вимог часу. Бо не можна тракториста навчати на тракторі 1970-их чи початку 1980-их років, як не можна навчати комбайнера на «Ниві», тоді як весь сучасний світ користується новими видами сільськогосподарської техніки. І найважливіше, що, забезпечивши якісні знання, фахові працівники матимуть можливість для самореалізації та розвитку в нашому краї, адже професійний працівник – рівнозначне високооплачуваний працівник», – зазначив під час відкриття лабораторії голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що в області вже працюють над переобладнанням 17 лабораторії професійно-технічних училищ.

«Влітку ми вклали гроші в сучасне обладнання і відкрили лабораторію сантехніка в професійно-технічному училищі в Заводському Чортківського району. Надалі плануємо відкриття столярної лабораторії на базі коледжу політехнічного університету. Хочемо відкривати швейну лабораторію на базі Кременецького професійного училища, в яку вкладемо майже 400 тис. грн бюжетних коштів. Більше того, за рахунок коштів Державного бюджету плануємо відкрити лабораторію трактористів і комбайнерів на базі професійно-технічного училища в Шумську. Адже якщо ми хочемо, щоб професійно-технічна освіта в області функціонувала, працювала, а діти мали перспективу, то мусимо підтримувати підготовку кадрів. І тоді випускники будуть мати роботу в Тернопільській області і в Україні, а не їздитимуть на заробітки за кордон», – переконаний голова ОДА.

Принагідно, він подякував за ініціативу колективу училища та компанії «Sniezka», яка сприятиме у підготовці висококваліфікованих робітничих кадрів для будівельної сфери.

«Це яскравий приклад, як має працювати держава, освіта і бізнес», – зауважив Барна.