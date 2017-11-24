Кубів і Барна пообідали разом з учнями у шкільній їдальні
16:41, 24 листопада 2017Тернопіль
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Перебуваючи у робочій поїздці на Тернопіллі, Кубів заїхав у Ягільницьку загальноосвітню школу, де колись навчався Барна.
Кубів і Барна пообідали разом з учнями у шкільній їдальні / фото ТОДА
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та голова ТОДА пообідали в шкільній їдальні сільської школи.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, перебуваючи у робочій поїздці на Тернопіллі, Кубів заїхав у Ягільницьку загальноосвітню школу, де колись навчався Барна.
Перший віце-прем'єр-міністр та очільник області поспілкувалися з колективом, після чого пообідали разом з школярами у їдальні.
Щоб заохотити дітей до поїдання їжі, Кубів запропонував дітям гру "Хто швидше".
Візит високопосадовців став несподіванкою для педколективу школи.
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