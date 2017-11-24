Кубів і Барна пообідали разом з учнями у шкільній їдальні

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та голова ТОДА пообідали в шкільній їдальні сільської школи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, перебуваючи у робочій поїздці на Тернопіллі, Кубів заїхав у Ягільницьку загальноосвітню школу, де колись навчався Барна.

Перший віце-прем'єр-міністр та очільник області поспілкувалися з колективом, після чого пообідали разом з школярами у їдальні.

Щоб заохотити дітей до поїдання їжі, Кубів запропонував дітям гру "Хто швидше".

Візит високопосадовців став несподіванкою для педколективу школи.