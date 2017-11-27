На Тернопільщині відбувся триденний вишкільний табір для молоді "Бандерівська школа" (фото)

На Тернопільщині відбувся триденний вишкільний табір для молоді «Бандерівська школа». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, табір проходив 24-26 листопада на базі загальноосвітньої школи в смт Микулинці. Участь у ньому взяли понад 100 учнів старших класів з Теребовлянського та Бережанського районів.

У програмі табору були передбачені заняття з військової підготовки та тактичної медицини, гра «лазертаг» та виставка зброї і предметів з сучасної війни на сході України від Володимира Мосейка, лекції-бесіди з історії українського війська, лекція на тему «Історія вишивки та української символіки», перегляд кінофільмів про національно-визвольні змагання українського народу, турнір з пейнтболу, вечір бардівської пісні.

Також молодь взяла участь у панахиді та вшануванні жертв Голодомору 1932-33 років.

Табір проводиться другий рік поспіль, організовує його відділ сім'ї та молоді ТОДА та громадська організація «Микулинецька ініціатива».