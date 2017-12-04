На Тернопільщині відкрили очисні споруди вартістю 6 млн грн для лікарняного закладу (фото)

На Тернопільщині відкрили очисні споруди Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, що у Борщівському районі. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це вже восьмі очисні споруди, які відкрили в області за останні два роки.

Відкрили очисні споруди продуктивністю 150 м куб на добу народний депутат України Олег Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, начальник управління охорони здоров'я ТОДА Володимир Богайчук та головний лікар закладу Любомир Синоверський. Реконструювати та запустити в експлуатацію очисні споруди вдалося за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Вартість проекту – понад 6 млн. грн

Реалізація даного проекту дасть змогу забезпечити якісне очищення специфічних стічних вод у річку Серет та проникання їх у підземні води.

Будівництво очисних розпочали у вересні 2016-го. Тоді здійснили бетонні, фундаментні роботи, придбали обладнання для реконструкції очисних споруд, здійснили монтаж устаткування виду посудин на відкритому майданчику. Завершили всі роботи у 2017-ому.