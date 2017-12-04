У Тернополі затримали злодіїв, які викрадали з автомобілів іноземні номери і повертали їх за винагороду.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжками займалися неодноразово судимі 37-річний тернополянин та 30-річний уродженець Криму. Останній два тижні тому звільнився з місць позбавлення волі і приїхав до Тернополя до свого товариша. Обом необхідні були кошти, оскільки уродженець Криму має наркотичну залежність, а тернополянин – залежний від алкоголю.

Відтак чоловіки вирішили красти іноземні номери, які знову виробити в Україні було неможливо. При цьому залишали водіям записки із пропозицією повернути номери за винагороду. Сума викупу становила від 300 до 500 гривень, залежно від марки автомобіля.

За три ночі до поліцейських звернулося 20 потерпілих, частина з них заплатила гроші вимагачам, щоб повернути номери.

Щодо затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Кримчанин на час досудового розслідування перебуватиме під вартою, його спільникові в якості запобіжного заходу суд обрав цілодобовий домашній арешт.