Аграрії Тернопільської області завершили збір цукрового буряка

Аграрії Тернопільської області завершили збирання врожаю цукрового буряку.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції управління Агропромислового розвитку ОДА Марія Дерманська, в цілому, за попередніми даними, зібрано буряки з площі 29,5 тис. га.

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Загалом зібрано 1,661 млн т буряка при врожайності 562 ц/га, що на 27% більше показників минулого року.

«У цьому році склалися сприятливі погодні умови в період зростання буряків. Були дощі і тепло», –пояснила істотне зростання врожайності Дерманська.

Також аграрії області завершили збір соняшника. Його з площі 82 тис. га зібрали 232,7 тис. т, урожайність – 28,4 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вже виробили понад 1,7 мільйона тонн цукру.