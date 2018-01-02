На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 65-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні 2 січня.

О 00.26 на пункт зв’язку 16-ї державної пожежно-рятувальної часини надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в с. Мізюринці Шумського району.

До місця події вирушили вогнеборці МПК с. В. Дедеркали, найближчого пожежного підрозділу, дислокованого на відстані 12 км від місця події. Їм на допомогу вирушив черговий караул ДПРЧ-16 (м.Шумськ), дислокований на відстані 22 км.

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О 2:20 спільними зусиллями рятувальники локалізували пожежу на площі 50 м.кв, а невдовзі повністю ліквідували.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, диван, ліжко, шафа, 3 крісла, стіл, 4 дверей, 3 вікна. Пошкоджено облицювання стін та стелі чотирьох кімнат. На місці пожежі виявлено обгоріле тіло невідомої особи, попередньо – власника будинку.

Обставини події та сума матеріальних збитки встановлюються.