На Тернопільщині горів житловий будинок
11:19, 03 січня 2018Тернопіль
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Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.
фото УНІАН
У Тернопільській області ввечері 2 січня горів житловий будинок. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління ДСНС, пожежа виникла о 20:33 в с. Новий Нижбірок Гусятинського району.
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Вогнем знищено меблі, 6 віконних блоків та речі домашнього вжитку.
Пожежу ліквідовано черговим карулом 22-го державного пожежно-рятувального поста, врятовано 3 будівлі, всього матеріальних цінностей орієнтовно на суму 400 тис. грн.
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.
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