У Тернополі затримали головного інспектора ДАБІ з хабарем у 6,2 тис. грн (фото)

У Тернополі затримали головного інспектора управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області з хабарем у 6,2 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, посадовець через посередника вимагав у місцевого підприємця дану суму за сприяння у безперешкодному проведенні будівельних робіт та незастосування до нього штрафних санкцій за результатами проведеної перевірки.

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали зловмисника разом із посередником під час отримання неправомірної вигоди біля приміщення інспекції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, у рамках якого вирішується питання про оголошення підозри.