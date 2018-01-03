У Тернополі затримали головного інспектора ДАБІ з хабарем у 6,2 тис. грн (фото)
Посадовець через посередника вимагав у місцевого підприємця гроші за сприяння у безперешкодному проведенні будівельних робіт та незастосування до нього штрафних санкцій за результатами проведеної перевірки.
У Тернополі затримали головного інспектора управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області з хабарем у 6,2 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, посадовець через посередника вимагав у місцевого підприємця дану суму за сприяння у безперешкодному проведенні будівельних робіт та незастосування до нього штрафних санкцій за результатами проведеної перевірки.
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали зловмисника разом із посередником під час отримання неправомірної вигоди біля приміщення інспекції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, у рамках якого вирішується питання про оголошення підозри.