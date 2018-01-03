Близько 200 дітей зі східних областей України проведуть різдвяні свята на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, гостюватимуть діти міст Рубіжне та Сєвєродонецьк Луганської області та з кількох районів Донецької області в рамках культурної акції «Схід і Захід разом".

Перша черга дітей прибула у вівторок 2 січня. За словами начальника управління освіти й науки облдержадміністрації Ольги Хоми, 20 дітей з міста Рубіжне прийняла Монастириська районна державна адміністрація. На Монастирищині діти перебуватимуть з 2 до 7 січня. Їх дозвілля організовують монастириські навчальні заклади.

Читайте такожУкраїна – єдина: Тернопіль відвідали діти зі східних областей (фоторепортаж)

5 січня до Тернополя прибудуть ще 24 дитини з Сєвєродонецька. Їх приймає Заліщицька райдержадміністрація та навчальні заклади району і місто Чортків.

8 січня перед від’їздом додому діти будуть гостювати в Тернополі, де для них також передбачений відпочинок.

4 січня Тернопільщина прийматиме ще 100 дітей з кількох районів Донецької області. 50 з них прийматиме Бучацький район, по 25 дітей відпочиватимуть у Чортківському та Підволочиському районах. Перебуватимуть вони в області до 10 січня.