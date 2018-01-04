У Тернополі на території недіючого підприємства згорів гараж (фото)

10:43, 04 січня 2018
Тернопіль
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Внаслідок пожежі знищено вхідні ворота, дерев’яне вікно, шиферне покриття, перекриття та сміття на площі 30 м кв.

У Тернополі згорів гараж / фото ДСНС у Тернопільській області

У Тернополі на території недіючого підприємства згорів гараж.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла 3 січня о 16:25 на вул. Федьковича у недіючому гаражному приміщенні на території недіючого підприємства ТОВ «Тернопільський завод безалкогольних напоїв».

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Внаслідок пожежі знищено вхідні ворота, дерев’яне вікно, шиферне покриття, перекриття та сміття на площі 30 м кв.

Пожежу ліквідовано 2-ма відділеннями 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння врятовано прилеглу господарську будівлю. На місце події залучались працівники оперативно-координаційного центру управління.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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