На Тернопільщині у гаражі горів автомобіль
10:27, 16 січня 2018Тернопіль
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Внаслідок загорання пошкоджено моторний відсік та передня панель автомобіля.
Ілюстрація УНІАН
На Тернопільщині у гаражі горів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 15 січня о 08.29 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа у селі Капустинці Чортківського району.
Черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини управління у складі 4-ох чоловік, який прибув на місце виклику, виявив, що горить автомобіль у гаражному приміщенні.
Внаслідок загорання пошкоджено моторний відсік та передня панель автомобіля.
О 09.10 пожежники вогонь зупинили, о 09.17 – повністю ліквідували.
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