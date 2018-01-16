На Тернопільщині у гаражі горів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 15 січня о 08.29 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа у селі Капустинці Чортківського району.

Черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини управління у складі 4-ох чоловік, який прибув на місце виклику, виявив, що горить автомобіль у гаражному приміщенні.

Внаслідок загорання пошкоджено моторний відсік та передня панель автомобіля.

О 09.10 пожежники вогонь зупинили, о 09.17 – повністю ліквідували.