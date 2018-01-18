На Тернопільщині внаслідок пожежі на трансформаторній підстанції згоріло 15 м кабелів.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 17 січня о 10.45 на пункт зв’язку 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Заліщики.

Черговий караул у складі 4-ох чоловік, який прибув на місце виклику, виявив, що пожежа виникла у трансформаторній підстанції.

О 10.57 рятувальники загорання локалізували, а о 11.01 – ліквідували.

Пожежею пошкоджено 5 м низьковольтних кабелів, знищено 10 м низьковольтних кабелів, 1 автоматичний вимикач.