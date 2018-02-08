У Тернополі 10 лютого відбудуться всеукраїнські змагання учасників АТО з інвалідністю "Ігри героїв"
12:58, 08 лютого 2018Тернопіль
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Змагання розпочнуться о 10 год ранку і триватимуть до 18 год в холі одного з розважальних центрів міста.
Фото moemisto.ua
У Тернополі 10 лютого відбудуться всеукраїнські змагання учасників АТО з інвалідністю «Ігри героїв».
Як повідомили УНІАН організатори заходу, участь в аматорських спортивних змаганняз з кросфіту візьмуть близько 20 спортсменів – людей з інвалідністю, серед який учасники АТО з різних областей України.
Загалом у такому турнірі буде три категорії: атлети на візках, атлети з протезом нижніх кінцівок, ІІІ – атлети з ампутацією верхніх кінцівок.
Змагання розпочнуться о 10 год ранку і триватимуть до 18 год в холі одного з розважальних центрів міста.
Організаторами турніру в Тернополі є ГО «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства серед людей з інвалідністю», ГО «Незламний дух Тернопілля», благодійний фонд «Руки отця» та інші.
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