Змагання розпочнуться о 10 год ранку і триватимуть до 18 год в холі одного з розважальних центрів міста.

У Тернополі 10 лютого відбудуться всеукраїнські змагання учасників АТО з інвалідністю «Ігри героїв».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, участь в аматорських спортивних змаганняз з кросфіту візьмуть близько 20 спортсменів – людей з інвалідністю, серед який учасники АТО з різних областей України.

Загалом у такому турнірі буде три категорії: атлети на візках, атлети з протезом нижніх кінцівок, ІІІ – атлети з ампутацією верхніх кінцівок.

Змагання розпочнуться о 10 год ранку і триватимуть до 18 год в холі одного з розважальних центрів міста.

Організаторами турніру в Тернополі є ГО «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства серед людей з інвалідністю», ГО «Незламний дух Тернопілля», благодійний фонд «Руки отця» та інші.