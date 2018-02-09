Реанімобіль обладнаний кардіомонітором із дефібрилятором, кардіографом з показниками життєдіяльності, дихальним апаратом та кардіографом 2000 S DRAVER.

Тернопільський обласний онкодиспансер отримав від закордонного благодійного фонду новий реанімобіль.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від нового реанімобіля марки Mersedes-Benz головному лікарю обласного клінічного онкологічного диспансеру Леоніду Шкроботу вручили представники благодійного фонду «Гуманітарна допомога м. Білефельда» Пітер Регер та Андреас Ріхерт разом з головою Тернопільської облради Віктором Овчаруком та начальником управління охорони здоров’я ТОДА Володимиром Богайчуком.

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Реанімобіль обладнаний кардіомонітором із дефібрилятором, кардіографом з показниками життєдіяльності, дихальним апаратом та кардіографом 2000 S DRAVER.

Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер розпочав співпрацю з благодійним фондом м. Білефельд у 2014 році, завдяки чому неодноразово отримував медичне обладнання, перев’язочні матеріали, м’який інвентар, меблі, дороговартісну апаратуру: наркозні апарати, операційні лампи та столи, УЗД апарати, шприцеві насоси, легковий автомобіль та функціональні ліжка, які стали основою оновленого ліжкового фонду лікарні. Співпраця значно зміцнила матеріально-технічну базу лікувального закладу.

Також від благодійного фонду «Гуманітарна допомога м. Білефельда» на Тернопільщину, в межах гуманітарної допомоги, надійшли 23 автомобілі швидкої медичної допомоги та 2 спеціальних пожежних автомобілі, які передали лікарняним закладам, школі-інтернату і будинку-інтернату. Фонд опікується лікарською амбулаторією та центром догляду за людьми похилого віку, створеного на базі дільничної лікарні с. Ілавче, Теребовлянського району.