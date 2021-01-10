Анна Романова

2020 рік показав, що усі прогнози – річ невдячна, бо все може змінитися кардинально і вмить. Проте я спробую зробити прогноз про розвиток туризму в Україні у 2021 році.

Почнемо з того, що під час зимового локдауну з 8 по 24 січня 2021 року уряд заборонив діяльність українських готелів, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, театрів та концертних зал (КВЕДи 55.20, 56.10, 59.14, 90.02, 90.04, 91.02). Це означає, що про внутрішній туризм у січні треба забути.

Зараз найбільш популярними відкритими напрямками залишаються Єгипет, ОАЕ, Домініканська Республіка, Занзібар, Шрі-Ланка, Туреччина, Оман

Водночас уряд не заборонив діяльність туроператорів, турагентств та авіаперевізників. Крім цього, кордон теж залишатимуться відкритими, на відміну від весни 2020. А це означає, що українці зможуть літати в країни, які зараз відкриті для громадян України. Перелік цих країн, як і умови в’їзду, постійно оновлюється, тому на дату вильоту обов’язково консультуйтеся або з туркомпанією, або дивіться останні новини на сайті МЗС країни призначення. Зараз найбільш популярними відкритими напрямками залишаються Єгипет, ОАЕ, Домініканська Республіка, Занзібар, Шрі-Ланка, Туреччина, Оман. Хоча відкриті й екзотичні напрямки – Мексика та Мальдіви.

Таке рішення не сильно добре відіб’ється на вітчизняній економіці – адже замість того, щоб витратити певну суму коштів на вітчизняних курортах, українці ці гроші будуть вивозити за кордон, зміцнюючи економіку вищеперелічених країн. Я краще ввела обов’язкову умову тестування для відвідування українських готелів, але дозволила б їм працювати.

Влітку 2021 року, скоріш за все, для українців популярними залишатимуться ті напрямки, які будуть з лояльними умовами в’їзду

За попередніми прогнозами Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), наприкінці весни-на початку літа 2021, якщо світ не спіткає нова несподіванка, починатимуть відкриватися європейські країни. Але, я вважаю, що умови в’їзду включатимуть наявність довідки про вакцинацію. І якраз цей фактор може стати значною перепоною для українських туристів, адже за попереднім графіком вакцинації населення у 2021 році, за рік встигнуть отримати вакцину лише ризиковані групи населення (пенсіонери та медики).

Таким чином, влітку 2021 року, скоріш за все, для українців популярними залишатимуться ті напрямки, які будуть з лояльними умовами в’їзду (найімовірніше - Єгипет та Туреччина).

Популярність українських курортів залежить від зручності транспортної інфраструктури та логістики, а також від співвідношення ціна-якість та вміння вітчизняного туристичного бізнесу підвищувати рівень сервісу за адекватні ціни.

Анна Романова, експерт з розвитку туризму

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