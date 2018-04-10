Київ як на долоні: у столиці відкрився оглядовий майданчик на висоті пташиного польоту (фото)

Майданчик працює за умови гарної погоди, без опадів і сильних поривів вітру.

У Києві на верхівці монументу "Батьківщина-мати" відкрили оглядовий майданчик на висоті 91 м.

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Оглядовий майданчик "Екстрим" – атракціон для любителів адреналіну та драйву – відкрито, йдеться на сайті Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Зазначається, що підйом розрахований лише на повнолітніх відвідувачів. Екскурсія триває близько 15 хвилин і проходить у супроводі інструктора.

Раніше директор Українського інституту національної пам'яті, один з авторів закону про декомунізацію Володимир В'ятрович розповів, що знаменитий пам'ятник "Батьківщина-мати" не буде повністю декомунізований, він залишиться на своєму колишньому місці - на правому березі річки Дніпро в Києві. З монумента зріжуть герб СРСР, при цьому щит залишиться на колишньому місці.