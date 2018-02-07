"Зріжуть радянський герб": В'ятрович розповів про декомунізацію пам'ятника "Батьківщина-мати"

В'ятрович додав, що немає необхідності українізувати монумент "Батьківщина-мати".

Знаменитий пам'ятник "Батьківщина-мати" не буде повністю декомунізований, він залишиться на своєму колишньому місці - на правому березі річки Дніпро в Києві.

З монумента зріжуть герб СРСР, при цьому щит залишиться на колишньому місці. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор Українського інституту національної пам'яті, один з авторів закону про декомунізацію Володимир В'ятрович, повідомляє "Главред".

За словами історика, з української столиці необхідно прибрати пам'ятник Щорсу. Проте знищувати його не мають наміру, монумент буде збережений, як зразок радянського мистецтва.

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"На жаль, Київ досі залишається чи не єдиним містом з великими хвостами з декомунізації. Пам'ятник Щорсу повинен бути демонтований, вивезений з цього місця і не повинен залишатися в громадському просторі. Тільки на території якогось музею", - підкреслив він.

В'ятрович додав, що немає необхідності українізувати монумент "Батьківщина-мати". Досить зрізати з нього герб, залишивши без змін щит, зазначив він.

"Що стосується Батьківщини-Матері, очевидно, що її ніхто не буде демонтувати, але цей радянський герб повинен бути прибраний з громадського простору. Чи то зрізанням, чм демонтажем. Були різні пропозиції, хтось говорив про тризуб, хтось про ще якесь зображення. Я пропоную просто звичайний щит без будь-яких спроб українізувати цю радянську монументальну скульптуру", — заявив В'ятрович.