Китайська провінція Хайнань скасовує візовий режим для туристів з України та ще 58 країн

10:49, 18 квітня 2018
Новини туризму
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REUTERS

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Термін можливого перебування туристів на острові буде збільшено з 21 до 30 днів.

Нові правила будуть діяти як для туристичних груп, так і окремих мандрівників, які будуть приїжджати на острів, користуючись послугами туристичних агентств.

Як повідомляв УНІАН, раніше Катар скасував візи для українців.

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Теги: #безвіз#Китай