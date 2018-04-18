Китайська провінція Хайнань скасовує візовий режим для туристів з України та ще 58 країн

Термін можливого перебування туристів на острові буде збільшено з 21 до 30 днів.

Туристи з 59 країн світу, серед яких і Україна, зможуть відвідувати китайську провінцію Хайнань без віз. Про це повідомляє Міністерство громадської безпеки КНР. Безвіз почне діяти з 1 травня.

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Термін можливого перебування туристів на острові буде збільшено з 21 до 30 днів.

Нові правила будуть діяти як для туристичних груп, так і окремих мандрівників, які будуть приїжджати на острів, користуючись послугами туристичних агентств.

Як повідомляв УНІАН, раніше Катар скасував візи для українців.