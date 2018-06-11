"Укрзалізниця" призначила на літній період 23 додаткових поїзди

Крім того, була збільшена періодичність курсування 6 цілорічних поїздів.

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній період призначила 23 поїзди в південному напрямку, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.

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За інформацією прес-служби «Укрзалізниця» було призначено наступні поїзди:

№ 212/211 Новоолексіївка - Харків курсуватиме щодня з 2 червня по 22 вересня;

№ 213/214 Суми - Одеса курсуватиме з 9 червня по непарних датах;

№ 228 Київ - Бердянськ курсуватиме через день з 1 червня по 31 липня та з 1-9 вересня по непарних датах, а в період з 2 по 30 серпня по парних;

№ 282 Хмельницький - Генічеськ курсувати 2-12 червня і 4-16 вересня по парних датах, а в період з 14 червня по 2 вересня - щодня;

№ 298 Київ - Херсон курсуватиме щодня з 1 червня по 8 вересня;

№ 162 Миколаїв - Київ курсуватиме 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 червня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 липня, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 серпня.

№ 256/255 Львів - Херсон курсуватиме один раз в 4 дні в період з 5 червня по 9 вересня;

№ 258 Одеса - Львів курсуватиме щоденно з червня по 16 вересня;

№ 251/252 Дніпро, Кривий Ріг - Одеса курсуватиме по непарних датах з 1 червня по 15 вересня;

№ 265 Харків - Херсон курсуватиме по непарних датах з 1 червня по 9 вересня;

№ 190/244 Дніпро-Кривий Ріг - Генічеськ курсуватиме по непарних датах з 9 червня по 9 вересня;

№ 232/231 Генічеськ - Івано-Франківськ курсуватиме по парних датах з 10 червня по 10 вересня;

№ 472/552 Дніпро - Кривий Ріг - Бердянськ курсуватиме по парних датах з 10 червня по 16 вересня;

№ 261/262 Харків - Бердянськ курсувати з 10 червня по 14 вересня по парних датах;

№271 / 272 Харків - Одеса курсуватиме з 8 червня по 19 вересня по непарних датах;

№779 / 780 Суми - Вінниця здійснить рейси 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 червня, 1 і 2 липня;

№ 223/224 Київ - Одеса курсуватиме з 13 червня по 2 вересня щодня;

№ 248 Одеса - Київ - Житомир буде курсувати з 15 червня по 29 вересня по непарних датах;

№ 761/762 Київ - Одеса буде курсувати з 15 червня по 2 вересня щодня;

№ 072 Київ - Генічеськ курсувати з 22 червня по 1 вересня по п'ятницях і суботах;

№ 076 Київ - Херсон курсуватиме з 22 червня по 1 вересня по п'ятницях і суботах;

№ 170/169 Львів - Одеса;

№ 168/167 Львів - Одеса.

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Крім того, компанія збільшила періодичність курсування 6 цілорічних поїздів. Зокрема, це поїзди:

№ 8/7 Одеса - Харків курсуватиме щодня з червня;

№ 84/83 Ковель - Одеса курсуватиме щодня з 2 червня по 16 вересня через день

№ 92/91 Костянтинівка - Одеса курсуватиме щодня з 1 червня по 28 серпня;

№ 317/318 Запоріжжя - Одеса курсуватиме щодня з 3 червня по 13 вересня;

№ 136/135 Чернівці - Білгород-Дністровський курсуватиме щодня з 16 червня;

№ 110/109 Львів - Херсон курсуватиме щодня з 20 червня по 16 вересня.

В. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов нагадав про нової опції від «Укрзалізниці»: при покупці квитків онлайн пасажир буде проінформований про наявність або відсутність кондиціонера в вагоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила, що в літній час призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 761/762 за маршрутом Київ - Одеса - Київ, який курсуватиме щоденно, починаючи з 15 червня.