Італійська авіакомпанія з липня збільшить рейси між Львовом і Неаполем

Зараз авіакомпанія літає між Львовом і Неаполем три рази на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях.

Італійський лоукост Ernest Airlines з 3 липня збільшить частоту польотів на лінії Львів-Неаполь з трьох до чотирьох рейсів на тиждень, свідчить оновлена інформація із системи бронювання авіаперевізника. Читайте такожУкраїнська авіакомпанія відкрила міжнародний рейс з Одеси до Барселони Додатковий рейс виконуватиметься по вівторках в літній період до 4 вересня включно. Зараз авіакомпанія літає між Львовом і Неаполем три рази на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях. Таким чином, після збільшення частоти польотів по вівторках літаки Ernest Airlines літатимуть з Неаполя до Львова два рази в день. .

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter