Італійська авіакомпанія з липня збільшить рейси між Львовом і Неаполем

17:35, 11 червня 2018
Новини туризму
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Airbus A320 Ernest Airlines в аеропорту Львів / Фото: Юра Танчин

Італійський лоукост Ernest Airlines з 3 липня збільшить частоту польотів на лінії Львів-Неаполь з трьох до чотирьох рейсів на тиждень, свідчить оновлена інформація із системи бронювання авіаперевізника.

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Додатковий рейс виконуватиметься по вівторках в літній період до 4 вересня включно.

Зараз авіакомпанія літає між Львовом і Неаполем три рази на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях. Таким чином, після збільшення частоти польотів по вівторках літаки Ernest Airlines літатимуть з Неаполя до Львова два рази в день.

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Теги: #лоукостер#Львов