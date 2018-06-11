Італійська авіакомпанія з липня збільшить рейси між Львовом і Неаполем
17:35, 11 червня 2018Новини туризму
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Зараз авіакомпанія літає між Львовом і Неаполем три рази на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях.
Airbus A320 Ernest Airlines в аеропорту Львів / Фото: Юра Танчин
Італійський лоукост Ernest Airlines з 3 липня збільшить частоту польотів на лінії Львів-Неаполь з трьох до чотирьох рейсів на тиждень, свідчить оновлена інформація із системи бронювання авіаперевізника.
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Додатковий рейс виконуватиметься по вівторках в літній період до 4 вересня включно.
Зараз авіакомпанія літає між Львовом і Неаполем три рази на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях. Таким чином, після збільшення частоти польотів по вівторках літаки Ernest Airlines літатимуть з Неаполя до Львова два рази в день..
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