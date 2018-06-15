Ейфелеву вежу для захисту від терористів огородять куленепробивним скляним парканом (відео)

Туристів заспокоюють, що скляний паркан можна буде побачити лише коли підійти впритул, тож вигляд вежі він не зіпсує.

Один з головних символів Парижу Ейфелеву вежу для захисту від терористів огородять триметровим скляним парканом, на будівництво якого планують витратити 35 млн євро.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, зараз у Парижі вже розпочинають будівництво нового захисного паркану довкола Ейфелевої вежі, а завершити його планують восени.

Зараз у підніжжя вежі прибирають стару залізну огорожу й встановлюють нову. Триметровий паркан із куленепробивного скла товщиною в 7 см має захистити пам'ятку й туристів від можливих терористичних атак. Автори проекту стверджують, що помітити огорожу можна буде лише коли підійти впритул. Тож вигляд вежі для туристів, яких цей мур покликаний захисттити, він не зіпсує.

Зазначимо, попередній паркан навколо Ейфелевої вежі звели після так званої "Кривавої п'ятниці" у листопаді 2015 року, коли під час низки нападів терористів у столиці Франції загинули 129 людей.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у Венеції випробовують лазерні технології, щоб попереджати утворення натовпу піших туристів.