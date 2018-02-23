У Венеції випробовують лазерні технології, щоб попереджати утворення натовпу піших туристів (відео)

Хоча знаменитий туристичний центр не обтяжений автомобілями, однак піші туристи все одно створюють проблеми.

Влада Венеції випробовує лазерні технології для контролю скупчень піших туристів, які пересуваються вулицями міста.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, хоча знаменитий туристичний центр не обтяжений автівками, однак піші туристи все одно створюють проблеми. І якщо автомобілісти все ж звикли дотримуватися правил, то пішоходи часто рухаються хаотично, а під час знаменитих карнавалів чи інших масових свят постійно скупчуються.

Тож щоб якось стежити за кількістю людей на вулицях та уникати утворення натовпу, у Венецію випробовують систему лазерів, які розташовані на традиційних камерах стеження. Зокрема, вони дають можливість зрозуміти, скільки вже народу зібралося у певному місці, та не допустити перевантаження інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Венеції знову пересохли легендарні канали, а гондоли застрягли в калюжах. Ситуація, коли рівень води в знаменитих венеціанських каналах критично знижується, виникає вже не вперше.