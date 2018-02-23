У Венеції випробовують лазерні технології, щоб попереджати утворення натовпу піших туристів (відео)

12:15, 23 лютого 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, хоча знаменитий туристичний центр не обтяжений автівками, однак піші туристи все одно створюють проблеми. І якщо автомобілісти все ж звикли дотримуватися правил, то пішоходи часто рухаються хаотично, а під час знаменитих карнавалів чи інших масових свят постійно скупчуються.

Тож щоб якось стежити за кількістю людей на вулицях та уникати утворення натовпу, у Венецію випробовують систему лазерів, які розташовані на традиційних камерах стеження. Зокрема, вони дають можливість зрозуміти, скільки вже народу зібралося у певному місці, та не допустити перевантаження інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Венеції знову пересохли легендарні канали, а гондоли застрягли в калюжах. Ситуація, коли рівень води в знаменитих венеціанських каналах критично знижується, виникає вже не вперше.

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Теги: #туризм#туристи#Венеція