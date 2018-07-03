Google створив інтерактивну туристичну карту Харківщини

На карті туристи можуть складати власні маршрути для мандрівок.

Сьогодні, 3 липня, Google презентував сайт "Мандруй Харківщиною", де для туристів зібрав цікаві пам’ятки архітектури та чудеса природи регіону. Всі вони розміщені на інтерактивній карті та об’єднані в уже готові маршрути.

Про це повідомляє ТСН.

Туристична карта Харківщини приєднається до вже представлених раніше проектів інших областей України на порталі "Мандруй Україною".

Обравши на карті локацію, турист отримує відомості про розташування, цікаві місця поруч, де зупинитись, а ще можливість перейти на офіційний сайт пам’ятки. Крім того, якщо мова йде про огороджені об’єкти чи будівлі, то вказується графік роботи. Більше того на сайті є оцінки та відгуки місцевих експертів Google, які вже відвідали обране місце.

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Кожен може онлайн скласти власний маршрут, включивши до нього уподобані пам’ятки.

Деякі локації можна оглянути на дисплеї у 3D-турі, обравши опцію 360. Так, можна здійснити віртуальну прогулянку Свято-Вознесенським собором, де зберігається одна з найбільш відомих і шанованих святинь Східної України – чудотворна ікона Піщанської Божої Матері, насолодитися чарівною природою одного з найстаріших дендропарків України – Краснокутського дендропарку, дослідити Національний природний парк "Гомільшанські ліси" та відкрити для себе інші цікаві місця області.

Кампанія є частиною проекту Google "Цифрове перетворення регіонів України".

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