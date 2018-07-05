Wizz Air помилково анонсував запуск рейсів з Києва до Брюсселя та Парижа (оновлено)

Спочатку авіакомпанія повідомила, що нові рейси полетять до Парижа та Брюсселя з Києва, однак потім назвали цей анонс помилкою.

Угорський лоукостер Wizz Air помилково анонсував запуск авіарейсів з Києва (Жуляни) до Брюсселя (Бельгія) та Парижа (Франція).

Читайте такожАвіакомпанія Wizz Air виконала перші рейси з Києва до Берліна і Франкфурта

Так, вдень 5 липня 2018 року в новинній розсилці від авіакомпанії користувачі отримали наступне повідомлення, навіть підкріпивши його мапою нових маршрутів з Києва: «Ми пропонуємо вам нові варіанти для подорожей із Києва (Україна) незабаром! Наші найновіші додані напрямки WIZZ із Києва включають: Дортмунд, Меммінген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове та Копенгаген», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, якщо до Дортмунда, Меммінгена та Копенгагена Wizz Air вже літає з Києва, то до Брюсселю та Парижа – рейсів ще не було. При цьому на сайті авіакомпанії продаж квитків з Києва до Парижа та Брюсселя не здійснювався.

Пізніше в прес-служби Wizz Air заявили: "Інформація про нові рейси (з Києва - ред.), наведена у сьогоднішньому електронному бюлетені Wizz Air, є некоректною. Із Києва авіакомпанія нещодавно відкрила 4 нових рейси до: Таллінна, Лісабона, Берліна Шенефельда і Франкфурта. Wizz Air просить вибачення за непорозуміння".

Наразі Wizz Air виконує рейси з трьох українських міст – Києва, Харкова і Львова – до низки європейських міст.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, нещодавна авіакомпанія Wizz Air оголосила про нові правила перевезення ручної поклажі.