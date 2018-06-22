Нові правила перевезення ручної поклажі Wizz Air: маленький рюкзак чи сумку все ж можна буде взяти на борт безкоштовно

Відтепер невеликі валізи в салон літаків угорського лоукостера зможуть взяти лише ті пасажири, які додатково оплатять пріоритетну посадки, решта повинні будуть здавати такі речі безкоштовно в багаж.

Пасажири угорського лоукостера Wizz Air, які не купуватимуть додаткову послугу пріоритетної посадки, все ж зможуть брати з собою в салон літака сумку, рюкзак чи сумку з ноутбуком, які можна розмістити у просторі під переднім сидінням.

Про це йдеться в офіційній заяві Wizz Air на запит УНІАН, який вирішив детальніше розібратися у нових правилах перевезення ручної поклажі на борту літаків цієї авіакомпанії.

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«Від сьогодні, лише пасажири, які оберуть послугу пріоритетної посадки, матимуть змогу взяти ручну поклажу з собою в салон. Ручна поклажа пасажирів, які не обрали пріоритетну посадку, буде безкоштовно розміщена в багажному відділенні літака. Отримати ручну поклажу можна після прильоту з транспортної стрічки в аеропорту прибуття. Пасажири з ручної поклажею (максимальних розмірів 40x30x18 см), яку можна розмістити під сидінням, можуть продовжувати її брати з собою в салон літака», - пояснили в компанії.

Водночас у компанії наголосили, що зміни в правилах перевезення ручної поклажі вже чинні всередині мережі Wizz Air, але введення їх в дію залежить від готовності кожного аеропорту відправлення окремо. Такі заходи в авіакомпанії пояснюють обмеженим місцем в салоні літака, де багаж всіх пасажирів може не вміщуватися.

Зазначимо, що послуга WIZZ Priority від Wizz Air оплачується додатково і коштує від 5-10 євро (якщо купується онлайн) до 25 євро (якщо оплачується в аеропорту).

До речі, раніше УНІАН.Туризм розповідав, як можна подорожувати з мінімальним багажем, з яким можна безкоштовно пройти на борт літака.