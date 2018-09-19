Brussels Airlines з 17 жовтня запускає прямі рейси з Брюсселя до Києва

Квитки вже доступні на сайті Brussels Airlines - найдешевший квиток на рейс з Брюсселя до Києва коштує 38,86 євро.

Найбільша авіакомпанія і національний авіаперевізник Бельгії - Brussels Airlines, який є дочірнім підприємством компанії Lufthansa, з 17 жовтня 2018 року зайде на український ринок і запустить рейс із Брюсселя (Бельгія) в київський аеропорт «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-президент з продажу Lufthansa Group в Європі, на Близькому Сході та в Африці Штефан Кройцпайнтнер.

Зазначимо, що квитки на даному напрямку вже доступні на сайті Brussels Airlines. Так, найдешевший квиток на рейс Брюссель - Київ на 17 жовтня коштує 38,86 євро.

При цьому квитки з Києва до Брюсселя сайт наразі не видає.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше в аеропорту «Бориспіль» анонсували захід відразу двох нових авіакомпаній в жовтні 2018 року.