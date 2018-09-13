У "Бориспіль" у жовтні заходять одразу дві нові авіакомпанії

Нові авіакомпанії будуть виконувати рейси в Грузію і Бельгію.

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines 5 жовтня відкриє рейси з Тбілісі до Києва.

Читайте такожFlydubai з 28 жовтня перенесе рейси до аеропорту "Бориспіль"

Про це в аеропорту "Бориспіль" повідомили галузевому порталу avianews. На початковому етапі польоти будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях на літаках Boeing 737-800. З 24 жовтня авіакомпанія розширить польотну програму в Київ, додавши третій рейс по середах.

MyWay Airlines – грузинська авіакомпанія з китайськими інвестиціями. У травні 2016 китайська компанія Hualing Group оголосила про плани створення міжнародної авіакомпанії в Грузії. У квітні 2018 авіакомпанія здійснила перший рейс із Тбілісі в Тегеран. Льотний та наземний персонал MyWay Airlines налічує 150 працівників. Myway Airlines почала виконувати регулярні польоти в Україну в червні, відкривши рейси до Харкова з Тбілісі і Батумі.

Також з 18 жовтня польоти в "Бориспіль" з Брюсселя почне авіакомпанія Brussels Airlines.

"Зустріч жовтневого "тандему" показує, що "Бориспіль" стаэ все цікавішим для іноземних перевізників і тим більше для гостей України", – зазначив генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін.

Brussels Airlines – найбільша авіакомпанія і національний авіаперевізник Бельгії. Є дочірнім підприємством компанії Lufthansa, якій належать 45% акцій холдингу SN Airholding, що володіє Brussels Airlines. Працює на 62 напрямках у 20 європейських країнах, також виконує польоти в Східну, Центральну і Західну Африку.