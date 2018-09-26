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Міжнародний аеропорт "Піза" закрили через лісові пожежі (відео)

19:06, 26 вересня 2018
Новини туризму
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Скасовано і відкладені десятки рейсів. Пасажири разом з дітьми залишилися в залі очікування. Полум'я вже знищило 600 гектарів лісу, рятувальники евакуювали понад 700 місцевих з наближених сіл і містечок. Влада наказала тимчасово позакривати школи.

Влада називає причиною пожежі підпал.

Як повідомляв УНІАН, в Італії через лісову пожежу евакуювали сотні людей.

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Теги: #Італія#аеропорт