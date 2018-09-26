Міжнародний аеропорт "Піза" закрили через лісові пожежі (відео)

Полум'я вже знищило 600 гектарів лісу, рятувальники евакуювали понад 700 місцевих з наближених сіл і містечок.

Міжнародний аеропорт "Піза" закрили через масштабні лісові пожежі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Скасовано і відкладені десятки рейсів. Пасажири разом з дітьми залишилися в залі очікування. Полум'я вже знищило 600 гектарів лісу, рятувальники евакуювали понад 700 місцевих з наближених сіл і містечок. Влада наказала тимчасово позакривати школи.

Влада називає причиною пожежі підпал.

Як повідомляв УНІАН, в Італії через лісову пожежу евакуювали сотні людей.