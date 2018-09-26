Міжнародний аеропорт "Піза" закрили через лісові пожежі (відео)
19:06, 26 вересня 2018Новини туризму
85 0
Полум'я вже знищило 600 гектарів лісу, рятувальники евакуювали понад 700 місцевих з наближених сіл і містечок.
Міжнародний аеропорт "Піза" закрили через масштабні лісові пожежі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожПожежа в одеському санаторії: свідки заявляють про підпал
Скасовано і відкладені десятки рейсів. Пасажири разом з дітьми залишилися в залі очікування. Полум'я вже знищило 600 гектарів лісу, рятувальники евакуювали понад 700 місцевих з наближених сіл і містечок. Влада наказала тимчасово позакривати школи.
Влада називає причиною пожежі підпал.
Міжнародний аеропорт Піза закрили через лісові пожежі
Як повідомляв УНІАН, в Італії через лісову пожежу евакуювали сотні людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter