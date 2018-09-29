В Умані стартував міжнародний фестиваль повітряних куль (фото)

В рамках заходу відбувся показ яскравих теплових аеростатів.

В Умані стартував міжнародний фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія. Квітуча країна". В першому дні фестивалю взяли участь повітроплавні екіпажі з України, Молдови та Німеччини.

Як передає 24 канал, показ аеростатів і польоти заплановані щодня з 28 по 30 вересня о 7:00 і 16:30, за умови наявності сприятливої ​​погоди.

В рамках заходу відбувся показ яскравих теплових аеростатів. Гості фестивалю змогли безкоштовно взяти участь в постановці повітряних куль, зробити яскраві фотографії та дізнатися особливості підготовки аеростатів до польотів в рамках майстер-класів від організаторів фестивалю.

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"Ми дуже раді зустрічати в Умані повітроплавні екіпажі з усієї України та європейських країн. Приємно, що подивитися на фестиваль і взяти участь в польотах приїхали люди з різних міст. Ми щорічно організовуємо фестиваль "Монгольф'єрія", щоб продемонструвати красу українських земель з висоти пташиного польоту, гостинність українського народу і прекрасний світ повітроплавання", – прокоментував автор проекту Сергій Скалько.

Зазначимо, що 28 вересня в Умані був встановлений безпрецедентний рекорд України – "Перший тандем-стрибок з парашутом з повітряної кулі".

Рекорд відбувся під час вечірнього фестивального польоту повітряних куль. Сергій Скалько та Юрій Бейдик пілотували аеростат на висоту 4038 метрів над рівнем моря (3878 метрів над землею), звідки Марія Ткаченко та Олександр Марушко успішно здійснили стрибок з парашутом тандемом. Досягнення було зафіксовано офіційним представником Національного реєстру рекордів України.

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"Емоції переповнюють! Дуже рада, що змогла взяти участь в такому екстремальному рекорді разом з досвідченою командою. Ще кілька хвилин тому на висоті біля 4000 метрів були тільки ми і небо. Дивно усвідомлювати, що все успішно відбулося і бути рекордсменкою України", – відповіла Марія Ткаченко.

Нагадаємо, фестиваль "Монгольф'єрія" проходить в Україні з 2008 року. Вперше проект відбувся в м. Біла Церква. За роки існування, фестиваль був організований не тільки на території України, а й в Болгарії, а також Чорногорії.