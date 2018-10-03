Туристів у Новій Зеландії чекає великий штраф за відмову надати телефон для огляду на митниці

Місцеві правозахисники вбачають у прийнятому законі посягання на приватне життя.

У Новій Зеландії ввели штрафи в розмірі 5000 місцевих доларів (близько 3200 доларів США) для туристів, які відмовляться надати митникам свій телефон для огляду.

Згідно з правилами, що набули чинності цього тижня, посадові особи отримали право вимагати від приїжджих розблокувати телефон для огляду. У разі відмови гаджет можуть вилучити і навіть конфіскувати, пише lb.ua з посиланням на CNN.

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На думку новозеландської влади, таке нововведення зумовлено необхідністю, оскільки нині заборонена інформація зберігається й передається, як правило, в електронному вигляді.

З іншого боку, місцеві правозахисники вбачають у прийнятому законі зазіхання на приватне життя.

"Сучасні смартфони містять значну кількість конфіденційної інформації, включно з електронними листами, медичними записами, особистими фотографіями», - йдеться в заяві новозеландської Ради за громадянські свободи.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Нової Зеландії прийняла рішення запровадити новий податок, яким обкладатимуть іноземних туристів, котрі відвідують країну. Податок почнуть стягувати в середині майбутнього року і його розмір складе від 25 до 35 новозеландських доларів (близько $17-24). Виняток буде зроблено лише для австралійців і жителів тихоокеанських острівних держав, на яких податок не поширюється.