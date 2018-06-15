Нова Зеландія вирішила ввести податок для іноземних туристів

Податок передбачається стягувати при оформленні іноземцями в'їзних віз, а громадяни держав, з якими у Нової Зеландії встановлено безвізовий режим, будуть його платити після прибуття в країну.

Влада Нової Зеландії прийняла рішення запровадити новий податок, яким обкладатимуть іноземних туристів, які приїжджають в країну.

Про це оголосив міністр туризму Кевін Дейвіс, повідомляє TheGuardian.

Податок почнуть стягувати в середині майбутнього року і його розмір складе від 25 до 35 новозеландських доларів (близько $17 — $24). Міністр уточнив, що платити його доведеться більшості іноземців, охочих відвідати Нову Зеландію. Виняток буде зроблено лише для австралійців і жителів тихоокеанських острівних держав, на яких податок не поширюється.

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Податок передбачається стягувати при оформленні іноземцями в'їзних віз, а громадяни держав, з якими у Нової Зеландії встановлено безвізовий режим, будуть його платити після прибуття в країну.

«Буде чесним, якщо іноземці почнуть робити такий невеликий внесок, що дозволить нам ефективно підтримувати роботу інфраструктурних об'єктів туристичної індустрії», — підкреслив Дейвіс.

За оцінками відомства, в перший рік стягування нового податку до державної казни додатково надійде близько $80 млн — ці гроші планується направляти приблизно в рівних частках на розвиток туристичної галузі та заходи природоохоронного характеру.