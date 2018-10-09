Авіакомпанія airBaltic запустила масштабний розпродаж на рейси до кінця весни

airBaltic виконує рейси з Києва і Одеси, забронювати акційні квитки необхідно до 23 жовтня 2018 року.

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic запустила масштабний розпродаж на всі напрямки до кінця весни 2019 року.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, акція діє при купівлі квитків протягом 9-23 жовтня 2018 року. При цьому вона поширюється на рейси, які виконуватимуться з 8 листопада 2018 року по 28 травня 2019 року.

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Так, найдешевші пропозиції з Києва стартують від 59 євро в один бік, з Одеси – від 79 євро.

При цьому з Києва за ціною до 100 євро в один бік доступні 20 напрямків, в тому числі один прямий рейс до Риги (Латвія) і 19 з пересадками до низки міст, серед яких Стокгольм і Гетеборг (Швеція), Копенгаген та Біллунд (Данія), Берлін, Гамбург і Штутгарт (Німеччина), Таллінн (Естонія), Лієпая (Латвія), Гельсінкі, Тампере і Турку (Фінляндія), Осло (Норвегія), Париж (Франція), Амстердам (Нідерланди), Абу Дабі (ОАЕ) та інші.

З Одеси літаками airBaltic за ціною до 100 євро в один бік можна дістатися до 16 міст, у тому числі прямим рейсом до Риги (Латвія) і 15 рейсами з пересадками: Стокгольм і Гетеборг (Швеція), Копенгаген (Данія), Гамбург (Німеччина), Таллінн (Естонія), Гельсінкі (Фінляндія), Осло (Норвегія), Лондон (Великобританія), Мілан (Італія), Париж (Франція), Барселона (Іспанія), Брюссель (Бельгія), Амстердам (Нідерланди), Цюріх (Швейцарія) та інші.

Також варто відзначити, що на сайті авіакомпанії можна знайти дуже вигідні пропозиції по Європі. Наприклад, з Риги долетіти в інші балтійські міста можна за ціною від 15 євро, а до багатьох європейських міст, куди з України немає рейсів, можна дістатися за ціною від 25 до 60 євро.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, найбільший аеропорт України назвав найпунктуальніші авіакомпанії у вересні 2018 року.