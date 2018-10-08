Найбільший аеропорт України назвав найпунктуальніші авіакомпанії у вересні

Лідером стали авіакомпанії SWISS, Aegean Airlines, Air Arabia з 100-відсотковим показником пунктуальності.

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль» назвав найпунктуальніші авіакомпанії, які виконували рейси з аеропорту у вересні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, лідером стали авіакомпанії SWISS, Aegean Airlines, Air Arabia з 100-відсотковим показником пунктуальності.

Авіакомпанії Qatar Airways, Air Baltic, Belavia, Air Moldova, Austrian Airlines, Wind Rose, Air Astana виконували рейси вчасно в 90% випадках.

Пунктуальність на рівні 90-70%: Ryanair, Ellinair, Adria Airways, Czech Airlines, Atlasjet Ukraine, Міжнародні авіалінії України, Georgian Airways, Air France, LOT, British Airways, Turkish Airlines, KLM, Azur Air Ukraine.

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Пунктуальністю у 50-70% "порадували" пасажирів авіакомпанії Lufthansa і Анда Ейр.

Зазначається, що аутсайдером за рівнем пунктуальності стали авіакомпанії Bravo Airways, Iraqi Airways, Air Malta, Yanair, El Al, які виконали свої рейси вчасно в 50% або нижче випадках.

Як повідомляв УНІАН, у серпні лідером по пунктуальності стали авіакомпанії Air Arabia, Belavia, Qatar Airways і Air Malta з 100-відсотковим показником.

Аутсайдерами за рівнем пунктуальності стала авіакомпанія Анда Ейр - половина запланованих рейсів були з запізненням.

Аеропорт "Бориспіль" у 2017 році збільшив пасажиропотік порівняно з результатом 2016 року у 22% - до 10,55 млн осіб.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».