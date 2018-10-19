Саграда Фамілія виплатить Барселоні мільйони євро за 130 років будівництва без дозволу (відео)

Барселона легалізує статус Сагради Фамілії вже на початку наступного року.

Одна з найвідоміших туристичних пам'яток Іспанії - Sagrada de Família (Саграда Фамілія) - виплатить міській владі 36 мільйонів євро за ведення будівництва без дозволу.

Як повідомляє ВВС, виплати у бюджет надійдуть через понад 130 років після того, як церкву почали будувати без жодного дозволу від влади міста, передає Європравда.

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Рада, що відповідає за будівельні роботи, буде виплачувати гроші протягом десяти років. На них планують поліпшити доступ громадського транспорту до пам'ятки, а також відремонтувати район довкола церкви.

У відповідь місто легалізує статус Сагради Фамілії вже на початку наступного року.

Храм спокути Святого Сімейства (Саграда Фамілія), яку спроектував архітектор Антоніо Гауді, належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Роботи із її будівництва розпочалися у 1882 році і все ще тривають.

Бюджет собору на 2018 рік становить 80 млн євро, 50 млн з яких йде на роботи всередині храму. Щороку храм відвідують 4,5 млн туристів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в одному з найпопулярніших у світі туристичних міст, іспанській Барселоні, з 1 червня 2018 року починають діяти нові правила здачі квартир туристам через популярну платформу Airbnb.