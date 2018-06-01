У Барселоні з 1 червня ускладнили умови здачі квартир туристам через Airbnb

Крім того, тепер сервіс Airbnb зобов'язаний надавати органам влади Каталонії доступ до даних користувачів, щоб відстежувати орендодавців, які здають квартири без туристичної ліцензії.

В одному з найпопулярніших у світі туристичних міст, іспанській Барселоні, з 1 червня 2018 року починають діяти нові правила здачі квартир туристам через популярну платформу Airbnb.

Читайте такожВлада Амстердаму вирішила залишити туристів без популярних розваг і подобової оренди квартир

Як повідомляє eldiario.es, тепер користувачі Airbnb, які хочуть здавати свої квартири через цю платформу в Каталонії, повинні дати свою згоду на передачу їх персональних даних місцевим і регіональним органам влади. Таким чином влада має намір відстежувати тих орендодавців, які здають квартирі нелегально і без сплати відповідної туристичної ліцензії.

При цьому наголошується, що ще минулого тижня міська влада Барселони направила Airbnb розпорядження зняти з сайту більше 2,5 тисяч пропозицій з оренди квартир, які не мають необхідної туристичної ліцензії.

Примітно, що нововведення зачіпає і вже заброньовані до 1 червня квартири. Так, багато туристів, які раніше запланували свій літній відпочинок в Барселоні й вже забронювали житло через Airbnb, тепер отримують повідомлення від орендодавців, що ті не зможуть їх прийняти в своїй квартирі. Однак враховуючи популярність Барселони, тепер всім цим людям буде досить складно знайти для себе нове житло.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, ще на початку 2017 року міська рада Барселони затвердила новий план розміщення туристів, спрямований на скорочення туристичного потоку в центрі міста. Серед іншого, у центрі міста заборонили будівництво нових готелів. Крім того, влада заборонила видавати нові ліцензії на розміщення туристів у готелях, хостелах та апартаментах.