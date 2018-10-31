Повінь у Венеції пошкодила мозаїку знаменитого Собору святого Марка (фото)

Частини приміщення були затоплені протягом 16 годин. Вода також проникла в баптистерій і одну з каплиць.

У Венеції внаслідок масштабної повені пошкоджена мозаїка у головному міському храмі - Соборі святого Марка.

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Про це повідомляє ЄвроПравда з посиланням на Corriere del Veneto. В понеділок Венецію накрила морська хвиля і три чверті міста опинилась під водою, подекуди рівень води сягав 156 см. Повінь прийшла і на відому площу святого Марка, одну з найнижчих точок міста.

Вода заповнила понад тисячолітній Собор святого Марка – у пік повені її рівень у храмі піднявся до 90 см. Частини приміщення були затоплені протягом 16 годин. Вода також проникла в баптистерій і одну з каплиць.

У результаті мозаїчна підлога та бронзові двері собору були суттєво пошкоджені. Перший прокурор Карло Альберто Тессерін, який відповідає за збереження собору, сказав, що храм "постарів на 20 років за один день".

Очікується, що найближчим часом у Венецію прибудуть представники уряду для оцінки збитків.

Остання повінь стала п’ятою найсерйознішою за майже тисячолітню історію церкви.